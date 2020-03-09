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بعد انتشار كورونا.. احترس من استخدام هاتفك بـ"المرحاض"

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:51 م
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هاتف
هاتف
هاجر بركات
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"إن الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف داخل المرحاض يزيدون من فرص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد"، هكذا قال البروفيسور ويليام كيفيل، وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور البريطانية"، فما صحة هذة المعلومة؟

وأكد كيفيل للصحيفة، أن البكتيريا الموجودة في المرحاض، قد تنتقل إلى شاشة هاتفك، والتي تنتقل إلى يديك مرة أخرى بعد أن تعقمهما جيدًا، الأمر الذي يتسبب في نشر العدوى، وذلك لأن الفيروس يعيش على الأسطح لمدة تتراوح من ساعتين إلى 9 ساعات.

وانتشر الهلع في العالم نهاية ديسمبر الماضي، عندما تم الإبلاغ عن المرض من مدينة ووهان الصينية، واحتمال تحوله من فيروس صغير إلى وباء يهدد البشرية، ليحاصر ما يقرب من 80 دولة، ويقتل 3 آلاف و500 شخص، وإصابة نحو 102 ألف شخص، لتتخذ بعض الدول أقصى حالات التأهب ضد حرب كورونا المستجد.

وتتمثل أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعًا في الحمى، السعال الجاف، احتقان الأنف والرشح وألم في الحلق، وصعوبات في التنفس، ألم في العضلات وعظام الجسم، ألم في الحنجرة وعدم القدرة على الكلام، وقد تشمل الحالات الوخيمة الفشل التنفسي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي والدعم في وحدة للعناية المركزة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن العدوى تحدث من دون الشعور بالمرض، ويتعافى ما يقرب من 80% من دون الحاجة إلى علاج خاص، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري.

ولأن الوقاية خير من العلاج، تنشر "الفجر" في السطور التالية، نصائح مهمة للوقاية من الفيروس المرعب والمنتشر، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية:

- النظافة الشخصية بالماء والصابون أو فركها بالحكل.

- اتباع آداب العطس والسعال ويكون ذلك بتغطية الأنف والفم بمناديل أثناء العطس وكذلك التخلص الآمن منه.

- تجنب المخالطة اللصيفة للمصابين باعراض البرد والأنفلونزا.

- طهى الطعام جيدأ لأن الحرارة كفيلة للقضاء على كثير من الفيروسات.

- استخدام سكاكين وألواح مختلفة في أثناء عملية تقطيع اللحوم والخضروات.

- تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات.
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