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مسجلين خطر.. حبس عصابة الشرطة المزيفة في عابدين

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة عابدين، بحبس 7 متهمين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بقصد النصب والاستيلاء على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاطهم الإجرامى.

ووجهت لهم النيابة تهمة انتحال صفة ضابط وحيازة أسلحة نارية وعملات أجنبية بقصد التصرف بها فى السوق السوداء.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من عامل بمحل ملابس كائن بدائرة القسم، يفيد بقيام مدير المحل عمله بتسليمه مبلغ 35 ألف دولار لتوصيله لمالك المحل عملهما بمسكنه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وعقب خروجه من المحل وسيره بدائرة القسم، استوقفه بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص زعموا بأنهم رجال الشرطة، واستولوا منه على المبلغ المالى المشار إليه وهاتفه المحمول وهربوا.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص منهم 4 أشخاص مسجلين خطر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 7 من المتهمين، وعثر بحوزتهم على (طبنجة صوت "معدلة" - 3 طلقات لذات العيار - 2 جهاز لاسلكى - سيارة ميكروباص "ملك أحدهم "المستخدمة في الواقعة")، وكذلك مبالغ مالية قدرها (6384 دولار - 550 يورو - 210 ليرة تركية - 1500 دينار جزائري - 1100 دينار تونسي - 173 دينارا أردنيا. 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وقرروا بأنه نظرًا لسابقة عمل المتهم "الهارب" بالمحل المُشار إليه، وعلمه بخط سير المجنى عليه وصولًا لمسكن مالك المحل، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة، باستخدام السيارة المضبوطة منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبلغ المالى. 
وبتطوير مناقشتهم أضافوا بأن إجمالي ما تم سرقته مبلغ 9 آلاف دولار فقط وأن باقى العملات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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