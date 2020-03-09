إنجي المقدم: حرصت على تمثيل برنامج "عايشين بخيرها" لأهمية الإعلام في إلقاء الضوء على مبادرات تنمية المرأة

شاركت إحدى الشركات الكبرى في قطاع الأغذية والمشروبات في النسخة الخامسة من ملتقى "SHE CAN – هي تقدر" للمرة الثانية على التوالي، والذي يعد الحدث الأكبر سنوياً لرائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، اللاتي يلتقين بنخبة من الخبراء في القطاعات المختلفة، وذلك بهدف نشر الوعي عن ريادة الأعمال للسيدات في مصر وتشجيعهم لبدء مشاريعهم الخاصة.

وشهد الملتقى حضوراً متميزاً لعدد من كبار المسئولين تقدمهم معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى لفيف من الرموز النسائية اللاتي أثّرن في المجتمع المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وخلال الملتقى، نظمت الشركة حلقة نقاشية بعنوان "مساهمة برامج ومبادرات القطاع الخاص في إحداث تغيير ثقافي ومجتمعي" شاركت فيها سارة يوسف، رئيس قسم الاتصالات بالشركة ، والفنانة انجى المقدم، سفيرة برنامج "عايشين بخيرها" المقدم من الشركة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية، إضافة إلى الحاجة فايزة عويس، أحد المستفيدين من برنامج التعاون الزراعي بين الشركة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأكدت سارة يوسف، رئيس قسم الاتصالات بالشركة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج ومبادرات تمكين المرأة لدورها الحيوي وسط أسرتها الصغيرة والمجتمع، وصرحت "نسعى في الشركة إلى الاستثمار فى فريق العمل من السيدات وتطوير قدراتهن ومهارتهن، مع توفير العديد من البرامج الخاصة بظروف العمل بما يتوافق مع التزاماتهم العائلية، الأمر الذي ساهم في أن 45% من المناصب الإدارية العليا في الشركة تشغلها سيدات."

وقالت: "وتطبيقا لاستراتيجيتنا "الفوز الهادف" التي تدعم خلق قيمة مشتركة في المجتمعات التي نعمل بها، أطلقت الشركة العام الماضي برنامج "عايشين بخيرها" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية والذى يهدف الى تمكين المرأة الريفية ودمجها في سلسة القيمة الزراعية من خلال ورش العمل وبرامج التدريب وامددها بالأدوات والتقاوي اللازمة التي تساعدها على زيادة الإنتاجية والربح، وبالتالي تحسين الأحوال المعيشية وتحقيق الاكتفاء الذاتي."

وأضافت يوسف: "نسعى من خلال برنامج "عايشين بخيرها" إلى تحقيق الاستدامة والاستمرارية من خلال الوصول إلى 390 ألف مستفيد مباشر وغير مباشر من السيدات والرجال باستثمارات تتعدى 60 مليون جنية مصري من 2019 إلى 2022 لخلق قيمة مشتركة متبادلة للمشتركين في المبادرة."

وأعربت الفنانة انجي المقدم، سفيرة برنامج "عايشين بخيرها" عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث والذي يعتبر منصة كبرى تجمع أكبر عدد من الفتيات الطموحات الواعدات. وعن مشاركتها كسفيرة فى برنامج "عايشين بخيرها"، صرحت انجي "أشعر بالفخر لتمثيل هذا البرنامج الرائد من الشركة والذي يمثل خطوة كبيرة في دعم المرأة المصرية بشكل عام والمزارعات المصريات المكافحات بشكل خاص. وحرصت على تمثيل هذا البرنامج بدافع شخصى لدعم قضايا المرأة باعتباري جزء لا يتجزأ من المجتمع وايضا لأهمية الاعلام فى إلقاء الضوء على المبادرات الهامة التي تهدف إلى تنمية المرأة".

وأشادت الحاجة فايزة عويس، أحد المستفيدين من برنامج الشراكة بين الشركة وUSAID والفائزة بجائزة أعلى إنتاجية في محصول البطاطس بمحافظة بني سويف ببرامج الارشاد والتوعية التي تم تنظيمها والتي ساهمت في زيادة انتاجية الفدانين إلي 32 طناً من بدلاً من ١٨ طن في السابق، وأكدت على أهمية التعليم ودعم المرأة الريفية لتقوم بتأثير ايجابي تجاه اسرتها.

ويعد SHE CAN الحدث الأكبر سنوياً لرائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث وصل الحضور إلى ما يقرب من6000 سيدة ورائدة أعمال، وذلك بهدف نشر الوعي عن أهمية ريادة الأعمال كمساهم رئيسي للنهوض بالاقتصاد القومي؛ والعمل على تمكين السيدات في مختلف المجالات لبدء مشاريعهن الخاصة. وأقيمت نسخة هذا العام تحت شعار "بداية جديدة"؛ وذلك لتشجيع كل رائدات الأعمال على المحاولة المستمرة لتحقيق الأحلام والطموحات، متخطين إخفاقات وتحديات العام الماضي.