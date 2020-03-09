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زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:18 م
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زيدان
زيدان
وكالات
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بدأ زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يفقد بريقه مع الملكي بعد السقوط أمام ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

 

تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بينما ارتقى برشلونة إلى الصدارة برصيد 58 نقطة بعد فوزه على ريال سوسييداد.

 

وحقق زين الدين زيدان في ولايته الأولى مع الفريق الملكي ما لم يقدمه أي مدرب في التاريخ بعدما قاد الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، في ثلاثية تاريخية غير مسبوقة.

 

أما الولاية الثانية التي بدأت في شهر مارس الماضي فوصل إلى المباراة العاشرة التي يخسرها من 50 مباراة فقط منذ عودته للفريق، بينما وصل للخسارة العاشرة في ولايته الأولى بعد 105 مباراة.

 

وعانى الريال من 4 هزائم في آخر 7 مباريات بعدما كان الفريق قد تكبد خسارتين فقط، في أول 32 مباراة له هذا الموسم، حيث حقق 20 فوزا و10 تعادلات.

 

 

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