عاجل.. المؤبد والمشدد للمتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

أصدرت المحكمة العسكرية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع المحاكم بطرة حكمها على 304 متهمين من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد، محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

وقضت بالسجن المؤبد لـ112 متهما والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين والسجن لمدة 15 سنة لـ7 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 متهما.

وعاقبت 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات والسجن لمدة 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين والمشدد 3 سنوات لـ44 متهما والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين وقضت المحكمة ببراءة 80 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد للوفاة.





وتضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.





واعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام





وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.



