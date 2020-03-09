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أمن القليوبية يكرم مجندا لإنقاذه شخص حاول الانتحار

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:17 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبة عبد الحفيظ
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كرم اللواء محمود توفيق مدير أمن القليوبية، اليوم، مجند من قوة معسكر قوات أمن شبرا الخيمة، والمعين خدمة تأمين معدية الطفل بدائرة القسم، لإنقاذه أحد الأشخاص، حاول إلقاء نفسه من جوار المعدية بمياه نهر النيل محاولًا الانتحار.


وعلى الفور قام المجند المذكور بالقفز خلفه وأمكن انتشاله وإنقاذه قبل غرقه بمياه النهر، وتبين أنه بحالة جيدة، وقرر بأنه قام بإلقاء نفسه بنهر النيل محاولًا الانتحار لمروره بضائقة نفسية.

 

جاء ذلك فى إطار الانتشار الأمنى المكثف لأجهزة وزارة الداخلية بالشوارع والميادين لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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مدير امن القليوبية مباحث القليوبية تكريم مجند انتحار شاب

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