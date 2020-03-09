وكالة الطاقة: روسيا تقامر على أسعار النفط

كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأثنين، عن أن روسيا تقوم بمقامرات داخل أسواق النقط للتلاعب بالأسعار بعدما انسحبت من اتفاق خفض الإنتاج مع السعودية.





قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن ”لعب الروليت الروسي في أسواق النفط ربما يكون له عواقب وخيمة“، مضيفا أن أسعار النفط دون أقل من 25 دولارا للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.



