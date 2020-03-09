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وكالة الطاقة: روسيا تقامر على أسعار النفط

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:12 م
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شركات نفط
شركات نفط
وكالات
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كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأثنين، عن أن روسيا تقوم بمقامرات داخل أسواق النقط للتلاعب بالأسعار بعدما انسحبت من اتفاق خفض الإنتاج مع السعودية.

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن ”لعب الروليت الروسي في أسواق النفط ربما يكون له عواقب وخيمة“، مضيفا أن أسعار النفط دون أقل من 25 دولارا للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأتت تعليقات بيرول، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من الربع وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد في 29 عاما بعد أن أوقدت السعودية فتيل حرب أسعار في السوق ، مضيفاً  أن الوكالة تتوقع فائضا نفطيا محتملا قدره 3.5 مليون برميل يوميا في الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

روسيا تنسحب من اتفاق خفض الإنتاج روسيا

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