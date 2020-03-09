ضبط تشكيل عصابي لسرقته المواد البترولية في الإسماعيلية

تمكنت القوات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب في المناطق الجبالية.

البداية كانت بورود معلومات، أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بمشاركة قطاع الأمن العام، بقيام مالك شركة نقل مواد بترولية "له معلومات جنائية"، و4 عاطلين لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية.



