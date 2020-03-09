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في صراع التأهل للممتاز .. تعرف على الـ 5 مباريات المتبقية لأهل القمة في الصعيد

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
مصطفي الجندي
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خمسة جولات قبل جسم الفريق المتأهل للدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد، حيث أقيمت 6 جولات في الدور الثاني، وتشهد المجموعة الأولى، منافسة قوية بين ثلاثي أهل القمة، بني سويف، والبنك الأهلي، والألومنيوم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" المباريات المتبقية لكل فريق، داخل وخارج ملعبه، قبل حسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

1- مباريات بني سويف

يلتقي بني سويف مع ديروط في الجولة المقبلة، ثم يحل ضيفاً على الفيوم، ويستضيف التليفونات، ويخرج لمواجهة البنك الأهلي، ويلعب مع طهطا في الجولة الأخيرة، بستاد بني سويف.

2- مباريات البنك الأهلي

يخوض فريق البنك الأهلي في الجولة الـ 18 نظيره فريق شبان قنا، خارج ملعبه، ثم يستضيف سوهاج، قبل أن يخرج لملاقاة المنيا، ويواجه بني سويف على ملعبه، ويختتم الموسم بلقاء بترول أسيوط خارج ملعبه.

3- مباريات الألومنيوم

يواجه الألومنيوم، فريق طهطا، على ملعبه، ثم يخرج لملاقاة الإعلاميين، ويسضيف شبان قنا، قبل أن يحل ضيفاً على ديروط، ويختتم الموسم خارج ملعبه بلقاء سوهاج خارج ملعبه أيضاً.

الجولة الثامنة عشر

1- بني سويف مع ديروط

2- شبان قنا مع البنك الأهلي

3- الألومنيوم مع طهطا

الجولة التاسعة عشر

1- البنك الأهلي مع سوهاج

2- الفيوم مع بني سويف

3- الإعلاميين مع الألومنيوم

الجولة العشرون

1- المنيا مع البنك الأهلي

2- الألومنيوم مع شبان قنا

3- بني سويف مع التليفونات

الجولة الحادية والعشرون

1- ديروط مع الألومنيوم

2- البنك الأهلي مع بني سويف

الجولة الثانية والعشرون

1- سوهاج مع الألومنيوم

2- بترول أسيوط مع البنك الأهلي

3- بني سويف مع طهطا
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