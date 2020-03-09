محمد محيي يطرح "فوضت أمري" خلال الأيام المقبلة

يستعد الفنان محمد محيى لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد "بتاع زمان".





وتحمل الأغنية اسم "فوضت أمري"، وهي من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقي محمد العشى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.





وويضم الألبوم 18 أغنية،يتعاون محمد محيى خلاله مع عدد كبير من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر،عنتر هلال،أحمد مرزوق، أشرف أمين،نور الدين حمدي، إيهاب عبده،أمير طعيمة،هاني رجب،نور الدين مصطفى،سلطان صلاح.



ومن الملحنين يتعاون مع محمد رحيم،إيهاب عبد الواحد،وليد سعد، محمود شريف،مصطفى عوض، حمادة النادي،مدين، مديح،كريم حمدي، واقتصرت التوزيعات الموسيقية على كل من فهد، محمد العشي، ورفيق عاكف.