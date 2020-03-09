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عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أدان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح اليوم ٩ مارس ٢٠٢٠ بالخرطوم، معربا عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاته.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، اليوم، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني رئيس الوزراء السوداني المستشار أحمد حافظ

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