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السبت.. موعد عرض الموسم الأول من مسلسل"إلا أنا" على شاشة DMC

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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يبدأ يوم السبت القادم عبر شبكة قنوات dmc المصرية عرض حلقات مسلسل "إلا أنا" وهو مسلسل مكون من ٦٠ حلقة من إنتاج شركتي سينرجي و اروما ستديوز، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن ١٠ قصص كل قصة ٦ حلقات.

لكل قصة منهم مؤلف ومخرج، وتتضمن قائمة مخرجي العمل كل من المخرجين أحمد شفيق ومريم الأحمدي ومحمود كامل ومحمد أسامة وتامر عشري، وأحمد حسن، أما قائمة المؤلفين فتضم كل من عبير سليمان وأمين جمال ونجلاء الحديني وريم القماش، ومحمد الدباح ومحمد محرز وعمر عبد الحليم.

مسلسل "إلا أنا" هو مجموعة من القصص المستقلة، مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يشتمل على٦ بطلات، ٦ مسلسلات، وكل مسلسل في ١٠ حلقات.


والبطلات هن النجمات : كندة علوش ووفاء عامر وجميلةعوض وآروي جودة وحنان مطاوع وشيري عادل وجميلة عوض ونادية رشاد. والعديد من النجوم الكبار منهم صبري فواز وكمال ابو رية وأحمد صفوت ومحمد علاء ومحمد عز وطارق عبد العزيز. وتدور الحكايات في الحلقات قصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة .
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