Advertisements
Advertisements
Advertisements

في يومهن العالمي.. تكريم ٦٥ فنانة في معرض "خطاطات مصريات"

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
كرمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ٦٥ فنانة فى معرض "خطاطات مصريات ٦ " أمس الأحد، بمقر المكتبة بالزمالك، وهن المشاركات في المعرض وورش عمل المكتبة، وأهدى ياسر عثمان مدير عام المكتبة لهن شهادات تقدير.

وقد افتتح المعرض الذى أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، للعام السادس على التوالى، الدكتورة فرخندة حسن، أستاذ الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية والرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، وياسر عثمان مدير عام المكتبة، بحضور كوكبة من فنانات الخط العربى والفن التشكيلى، من مختلف محافظات مصر، قومسيور المعرض الفنان أحمد الشافعى.

وتجسد ٦٠ لوحة بالمعرض دور المرأة في المجتمع التى تستحق التكريم بما قدمته فى خدمة الوطن فهى الأم والطبيبة والوزيرة والمعلمة والمهندسة والعالمة والفنانة وأثبتت بكل جدارة أنها تستحق التكريم فى يوم المرأة العالمي.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

شرط يورجن كلوب للاستغناء عن محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة و 24 دقيقة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

قبل مواجهة نابولي الحاسمة.. السلطات الكتالونية توجه صدمة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ ساعتين

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status