في يومهن العالمي.. تكريم ٦٥ فنانة في معرض "خطاطات مصريات"

كرمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ٦٥ فنانة فى معرض "خطاطات مصريات ٦ " أمس الأحد، بمقر المكتبة بالزمالك، وهن المشاركات في المعرض وورش عمل المكتبة، وأهدى ياسر عثمان مدير عام المكتبة لهن شهادات تقدير.



وقد افتتح المعرض الذى أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، للعام السادس على التوالى، الدكتورة فرخندة حسن، أستاذ الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية والرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، وياسر عثمان مدير عام المكتبة، بحضور كوكبة من فنانات الخط العربى والفن التشكيلى، من مختلف محافظات مصر، قومسيور المعرض الفنان أحمد الشافعى.



وتجسد ٦٠ لوحة بالمعرض دور المرأة في المجتمع التى تستحق التكريم بما قدمته فى خدمة الوطن فهى الأم والطبيبة والوزيرة والمعلمة والمهندسة والعالمة والفنانة وأثبتت بكل جدارة أنها تستحق التكريم فى يوم المرأة العالمي.