بسبب كورونا.. صحة قنا: فحص أقارب عمال الباخرة السياحية

قامت الأجهزة المعنية بمديرية الصحة في قنا، بالكشف على عدد من المواطنين في مدينة نجع حمادي، من المخالطين لبعض العاملين بالمركب السياحي بالأقصر، التي تم الكشف عنها الجمعة الماضية بوجود إصابات بكورونا.





وقال الدكتور بدوي المعاون، المشرف على القطاع الصحي بشمال قنا، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إنه تم الكشف وفحص عدد من الأهالي والمخالطين لبعض العمال ضمن طاقم الباخرة السياحية التي تم الكشف عنها بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا، بعد نزولهم إلى ذويهم لقضاء الإجازة.





وأوضح: أن جميع التحاليل والفحوصات أثبتت سلبية العينات، وخلوا المواطنين من أعراض الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أنه تم التحرك على الفور ورصد أقارب العاملين وعمل كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة على الوضع الصحي.





يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، اكتشاف 45 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد، حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

