Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا.. صحة قنا: فحص أقارب عمال الباخرة السياحية

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:04 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
قامت الأجهزة المعنية بمديرية الصحة في قنا، بالكشف على عدد من المواطنين في مدينة نجع حمادي، من المخالطين لبعض العاملين بالمركب السياحي بالأقصر، التي تم الكشف عنها الجمعة الماضية بوجود إصابات بكورونا.

وقال الدكتور بدوي المعاون، المشرف على القطاع الصحي بشمال قنا، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إنه تم الكشف وفحص عدد من الأهالي والمخالطين لبعض العمال ضمن طاقم الباخرة السياحية التي تم الكشف عنها بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا، بعد نزولهم إلى ذويهم لقضاء الإجازة.

وأوضح: أن جميع التحاليل والفحوصات أثبتت سلبية العينات، وخلوا المواطنين من أعراض الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أنه تم التحرك على الفور ورصد أقارب العاملين وعمل كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة على الوضع الصحي.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، اكتشاف 45 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد، حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان المصرية هال الاصابات بكورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ ساعتين

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

شرط يورجن كلوب للاستغناء عن محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قبل مواجهة نابولي الحاسمة.. السلطات الكتالونية توجه صدمة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

تسلسل زمني.. حكاية 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

بعد إصابة 12 مصريا بكورونا.. تحركات عاجلة من الحكومة

كواليس اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بأسوان

فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان

عاجل.. الصحة: إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status