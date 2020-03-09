بحضور وزراء وسفراء وفنانين.. "عاشقة الباستيل" هالة شافعي تفتتح معرضها الفني

افتتحت أمس الفنانة التشكيلية هاله شافعى، معرضها الفني بحضور جمع كبير من المهتمين بالفن والثقافة والمعرفة، حيث شهد الإحتفال حضور مميز للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق والإعلامية المرموقة سناء يونس والكاتبة الكبيرة ثناء البيسى والمخرجة المتميزة انعام محمد على والعديد من المثقفين والمهتمين بالفن المصرى والفنانين المصريين.

كما شهد الحفل حضور خاص ومتميز للسيدة الدكتورة هاربين أورورا رئيس رابطة جميع السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الإقتصادى للمرأة (WEF) حيث تزامن الاحتفال بيوم المرأة العالمى وكان حضورها تقديراً كبيراً للفنانة هاله شافعى التى عملت فى مجال الاقتصاد بصفتها اقتصادية للعديد من السنوات من خلال مؤسسات اقتصادية عالمية.

ويستمر المعرض الذى يقام فى جاليرى النيل بالزمالك لمدة ثلاثة أسابيع والذى أشرفت على إخراجه بإبداع دكتورة رشا العجرودى وفريق العمل المتميز.