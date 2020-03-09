Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل محاكمة متهمين بالتزوير في المقطم لـ12 مارس

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:02 م
Advertisements
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم، لجلسة 12 مارس الجاري.

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافي، ومحمد مصطفى البنا.

وأسندت النيابة للمتهمين "إيهاب. م"، و"وليد. ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة، بجعل واقعة مزورة وهي الإدلاء والتوقيع للمتهم الأول باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة.

وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما اشترك المتهم الثاني مع المتهم الأول في تزوير محرر رسمي وهو "بطاقة رقم قومي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ أقل من ساعتين

قبل مواجهة نابولي الحاسمة.. السلطات الكتالونية توجه صدمة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

شرط يورجن كلوب للاستغناء عن محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status