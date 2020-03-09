تأجيل محاكمة متهمين بالتزوير في المقطم لـ12 مارس





وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما اشترك المتهم الثاني مع المتهم الأول في تزوير محرر رسمي وهو "بطاقة رقم قومي".

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم، لجلسة 12 مارس الجاري.وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافي، ومحمد مصطفى البنا.وأسندت النيابة للمتهمين "إيهاب. م"، و"وليد. ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة، بجعل واقعة مزورة وهي الإدلاء والتوقيع للمتهم الأول باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة.