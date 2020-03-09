فرنسا: انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبي على تمويل شركاتنا واقتصاداتنا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن المملكة العربية السعودية التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، يجب أن تقوم بالتنسيق فيما يخص أسعار النفط لتفادي إلحاق أضرار اقتصادية بدول أخرى.

وهبطت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة يوم الاثنين ودفعت الأسواق المالية للنزول إثر ذلك فيما فتحت السعودية الباب أمام حرب أسعار مع روسيا.

وقال لو مير لإذاعة فرانس انتر ”أود أن تنسق السعودية، بوصفها رئيس مجموعة الدول العشرين الأكثر ثراء، فيما يخص مسألة سعر النفط كي لا تصيب الأسواق بهزة“.

وتابع ”على المدى الطويل، إذا انخفضت أسعار النفط كثيرا فإن ذلك يسبب قلقا في السوق سيكون له تداعيات على تمويل شركاتنا واقتصاداتنا“.

وأضاف لو مير أنه يتعين على شركات النفط أن تمرر خفض السعر إلى المستهلكين على الفور.