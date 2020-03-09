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الصين تدعو إلى حوار السلام بعد إطلاق كوريا الشمالية للقذائف

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:52 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرحت وزارة الخارجية الصينية، إنها تدعو جميع الأطراف إلى حوار السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد أن أطلقت طوريا الشمالية عدة قذائف قصيرة المدى الاثنين في البحر.

وقالت، عندما سئلت عن إطلاق كوريا الشمالية للقذائف: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتشاور والحوار لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج في مؤتمر صحفي يومي، اليوم الاثنين.
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