الصين تدعو إلى حوار السلام بعد إطلاق كوريا الشمالية للقذائف

صرحت وزارة الخارجية الصينية، إنها تدعو جميع الأطراف إلى حوار السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد أن أطلقت طوريا الشمالية عدة قذائف قصيرة المدى الاثنين في البحر.