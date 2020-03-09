أمن الجيزة يلقي القبض على ٣ لسرقتهم حقائب السيدات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، 3 أشخاص، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة حقائب السيدات.





وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدقي، بمديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص، لاثنين منهما معلومات جنائية، مقيمين بإمبابة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات خطف الحقائب باستخدام سيارة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة وأمكن ضطبهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها، تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة، وكذا العديد من حوادث السرقات المتنوعة خاصةً جرائم خطف حقائب السيدات.



