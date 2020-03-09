شاهد.. نشطاء يونانيون يضعون صورة أردوغان على صناديق القمامة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، يرصد قيام نشطاء يونانيون باستبدال صناديق القمامة القديمة بصناديق عليها صورة الرئيس التركي أردوغان.





وقد عرضت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوضح الموقف المحرج الذي تعرض له الرئيس التركي أردوغان أثناء انتظاره للقاء نظيره الروسي.



