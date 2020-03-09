Advertisements
شاهد.. نشطاء يونانيون يضعون صورة أردوغان على صناديق القمامة
الإثنين 09/مارس/2020 - 12:57 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، يرصد قيام نشطاء يونانيون باستبدال صناديق القمامة القديمة بصناديق عليها صورة الرئيس التركي أردوغان.
وقد عرضت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوضح الموقف المحرج الذي تعرض له الرئيس التركي أردوغان أثناء انتظاره للقاء نظيره الروسي.
وأوضحت "أسماء"، أن الفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تسريبه من روسيا خلال زيارة أردوغان الأخيرة، معقبة: "الفيديو بيوضح طريقة إذلال الرئيس الروسي لأردوغان بعد ما تركه واقف ينتظره بشكل متعمد".
Advertisements