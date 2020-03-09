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خبيرة : المستثمرين يتجهون للملاذ الأمن بعد إنتشار كورونا وهبوط الأسواق

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:44 م
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حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه للمرة الثانية علي التوالي، و في فترة لا تتجاوز 10 ايام علقت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة،  بسبب انخفاض المؤشر 100 الاوسع نطاق وتجاوزة 5% حد الادني للنزول خلال جلسة التداول ، وسط خسائر في رأس المال السوقي تجاوز  الـ 40 مليار جنية وأستمرار انخفاض كافة مؤشرات  البورصة المصرية تأثر بالإنخفاضات التي منيت بها الاسواق العربية والعالمية  .

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أن الخسائر جاءت من  جراء المخاوف المتزايدة من تداعيات فيرس كورونا وتأثيرة علي الأسواق والذي فاق تأثير الأزمة المالية العالمية في 2008،  وسط إنهيار متوالي في اسعار النفط ، وسيطرة حالة من عدم اليقين في القدرة علي التعافي متزامنة مع حالة الركود الاقتصادي التي سادت معظم الاسواق العالمية والتحول الي الإتجاه للملاذات الامنة ومحاولة تجنب مخاطر تذبذب اسواق المال.


وأضافت الخبيرة،  أن الأسواق لن تستعيد عافيتها إلا بإعلان الصين عن إنحسار الأثار السلبية للفيروس والوصول الي مصل يساعد علي منع انتشار هذا الفيروس ، والاعلان من قبل الدول علي معدلات التعافي منة.

وأوقفت البورصة المصرية، جلسة التداول  خلال تعاملات اليوم الاثنين، ولمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر إيجى إكس 100 نسبة انخفاض 5% ، وذلك بعد الهبوط العنيف لجميع المؤشرات علي بسبب ظهور حالات كورونا في مصر .


وهوي المؤشر الرئيسي  "إيجى إكس 30" بنسبة 7.6% ليصل إلى مستوى 10946.7 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.6% ليصل مستوى 1087.6 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 1175 نقطة.

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حالات كورونا في مصر ال109

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