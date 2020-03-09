Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيان عاجل لمجلس الوزراء السوداني بشأن تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:54 م
Advertisements
حمدوك
حمدوك
وكالات
Advertisements

أصدر مجلس الوزراء السوداني، منذ قليل، بيانًا حول تعرض رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، لمحاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

 

وقال البيان، إن موكب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، تعرض صباح اليوم إلى هجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقد تعرض الموكب لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أسفل كوبري كوبر ولم يصب السيد رئيس الوزراء بأي أذى وكذلك المجموعة المرافقة له، عدا أحد افراد التشريفة الذي أصيب إصابة بسيطة بالكتف إثر سقوطه من الدراجة البخارية.

 

وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء، يمارس الآن مهامه المعتادة بمكتبه وقد بدأت السلطات الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث ومعرفة مرتكبيه.

 

وتابع: "نحن نعلم أن هنالك من يستهدف ثورة الشعب السوداني والمكاسب التي حققها بنضالاته ودماء شهدائه، لكننا نؤكد أن إرادة الثورة باقية وأن مسيرتها مستمرة ولن تفقد بوصلتها أبداً، وأن الإرادة الشعبية الغلابة و وحدة قوى التغيير هي ضمان استمرار ثورتها وهي الإرادة التي ستجعل الردة مستحيلة".

 

وأردف: "لقد استشرف شعبنا فجر عهد جديد وهو قادر على الدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس وسيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمُضي قدماً في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محاولة اغتيال حمدوك مجلس الوزراء السوداني حمدوك السودان

أخبار تهمك

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

قبل مواجهة نابولي الحاسمة.. السلطات الكتالونية توجه صدمة لبرشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

شرط يورجن كلوب للاستغناء عن محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء السوداني يتعرض لمحاولة اغتيال في الخرطوم

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

أول فيديو لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

التلفزيون السوداني يكشف مصير حمدوك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

فيديو للحظة نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

أول تعليق لزوجة رئيس الوزراء السوداني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

12:05 م

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status