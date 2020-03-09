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تقلبات جوية سريعة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:35 م
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بوابة الفجر
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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا بداية من غدٍ الثلاثاء، ويستمر هذا التراجع حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح شاهين، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا عن المعدلات الطبيعية اليوم الاثنين، بنسبة تصل لـ7 درجات عن المعدلات الطبيعية، حيث سجلت العظمى بالقاهرة 30 درجة، بينما سجلت أمس 26 درجة.

وفي تصريحات صحفية، أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن فترات الليل تنخفض بها درجات الحرارة مقارنة بساعات النهار، ويصل الفارق بين العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات، مشددًا على عدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، حيث تستمر النسمات الباردة خلال ساعات الليل.

وحذر من حالة الطقس بداية من غدا الثلاثاء، حيث يتميز نهاية فصل الشتاء بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، مشيرا إلى أنه من الوارد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة، نتيجة التقلبات الجوية السريعة.
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