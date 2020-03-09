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مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند بدون جمهور

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:52 م
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باريس سان جيرمان ودورتموند
باريس سان جيرمان ودورتموند
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إقامة مباراة باريس سان جيرمان أمام ضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب حديقة الأمراء بدون جمهور.

ويستقبل باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء قرار إقامة المباراة بدون جمهور خوفا من انتشار فيروس كورونا داخل أرجاء فرنسا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين كلا الفريقين في ألمانيا انتهت بفوز دورتموند بهدفين مقابل هدف.
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دوري ابطال اوروبا دورتموند باريس سان جيرمان اخبار الرياضة اليوم

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