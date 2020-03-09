منة فضالي تنضم لأبطال "لما كنا صغيرين"

كشفت الفنانة منة فضالي عن مشاركتها في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مرتدية فستان بنصف كم باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً،وعلقت على الصورة قائلة :"هالة من مسلسل لما كنا صغيرين، تأليف الأستاذ أيمن سلامة، وإخراج الأستاذ محمد علي ستايلست مايا حداد".



يشار أن مسلسل"لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، حسن عبد الله، كريم قاسم، محمد يحيى،محمود حجازي، إخراج محمد علي.



والجدير بالذكر أن منة فضالي يعرض لها حاليًا على قناة الحياة مسلسل "بت القبايل"،والمسلسل بطولة حنان مطاوع،مدحت تيخا، عمرو عبد الجليل،محمود عبد المغني،سميرة عبد العزيز،هاجر الشرنوبي، محمد الشقنقيري،منة فضالي،دينا،محمد رياض، المسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، إنتاج سينرجي.



