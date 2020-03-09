ضبط 7199 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود هذه الحملات خلال الـ24 ساعة عن ضبط 7199 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 415 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 14 دراجة نارية مخالفة.