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ضبط 7199 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود هذه الحملات خلال الـ24 ساعة عن ضبط 7199 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 415 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 14 دراجة نارية مخالفة.

كما تم تحرير 55 مخالفة "موقف عشوائي"، 108 مخالفة شروط الترخيص، 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية المرور الفجر الإدارة العامة للمرور إرشادات مرورية

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