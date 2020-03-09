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5 أعراض للإصابة بالحصبة الألمانية.. تعرف عليها

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة قومية ضد مرض الحصبة والحصية الألمانية، صباح أمس الأحد، للكشف على الأطفال، بجميع أنحاء الجمهورية، من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات، باستثناء المحافظات الحدودية.

ووضعت وزارة الصحة محافظات أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، ضمن المحافظات الحدودية الاستثنائية.

موقع الفجر يستعرض في التقرير التالي، أبرز أعراض الحصبة الألمانية:- 

1.يظهر على الجلد “طفح” تتراوح نسبته بين 50 و80%.

2.تظهر على الحالة المُصابة التهاب بسيط فى البلعوم. 

3.حمى باردة أقل من 39 درجة مئوية.

4.غثيان.

5.تورم الغدد اللمفاوية الواقعة خلف الأذنين وفي الرقبة.

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الحصبة الألمانية الحصبة الألماني الاصابة بالحصبة اعراض الحصبة

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