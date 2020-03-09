ضبط 11 سلاح ناري في ورشة مخالفة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص، والقائمين على إدارة ورش تصنيعها، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.





وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق، مشاركة قطاع الأمن العام قيام كلٍ من خراط "له معلومات جنائية"، عاطل، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة كائنة بذات القرية محل إقامتهما لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بداخل الورشة المشار إليها، وعثر بحوزتهما على 11 قطعة سلاح ناري "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، (محلي الصنع)"، أدوات وأجزاء التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.



