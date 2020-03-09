النيابة تحقق مع شاب هتك عرض طفلة في المرج

تحقق نيابة المرج الجزئية، في واقعة هتك عرض طفلة على يد شاب داخل منزله، وطلبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية.





البداية كانت بتلقي الرائد إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من والد "طفلة، 13 سنة" يتهم فيه "مصطفى. م. م"، 21 سنة، بهتك عرض نجلته الطفلة.





كشفت تحريات المباحث الأولية: أن المتهم قاما بإستدرج الطفلة الضحية داخل شقته وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.





بإعداد الأكمنة اللازمة وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة ماورد من البلاغ، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته أنكر الاتهام الموجه إليه.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأـخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.