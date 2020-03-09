سهم"أرامكو"يواصل تراجعاته لأدني مستوياته منذ طرحه بالبورصة السعودية

هوي سعر سهم شركة أرامكو بالبورصة السعودية بنسبة 6% في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأثنين، لفشل مفاوضات استمرار اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول الأوبك وروسيا الذي دفع أسعار النفط العالمية للتراجع بأكثر من 30%،.

واستكمل سهم " أرامكو" خلال تعاملات جلسة اليوم بالبورصة السعودية هبوطه بنسبة 6% ليصل سعر السهم 28 ريال ، بعدما حقق تراجعات 10% خلال تعاملات جلسة الأمس الأحد، ليحقق بذلك السهم أسعار" دون المستويات السعرية الذي بدء به التداولات عند إدراجة بالبورصة السعودية 32 ريال للسهم نهاية ديسمبر الماضي.

ورفضت روسيا تجديد اتفاق خفض الإنتاج الموقع مع دول اعضاء أوبك بقيادة السعودية الذي من المقرار أن ينتهي نهاية الشهر الجاري، بداعي أنها لم تستفيد من الاتفاق منذ توقيعه لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية النقص في الكميات التى تم تخفيضها خلال فترة سريانه.

وتري السعودية، إنه كان من الضروري استكمال الاتفاق للسيطرة على تراجعات الأسعار التى ستنتج من هبوط الطلب على النفط لانتشار فيروس كورنا.