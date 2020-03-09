الداخلية توقع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية لهم بالمجان

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة، ومدينة نصر، والإسكندرية"، بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





تم استقبال 151 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث، من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.



