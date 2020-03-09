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كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك الأساسيين راحة في مران اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:40 م
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مران الزمالك
مران الزمالك
هاني عصام
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خاض لاعبو الزمالك الأساسيين تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم على ملعب النادي بميت عقبة بعد العودة من تونس.

وخاض الفريق أول مران له اليوم على ملعب النادي بميت عقبة بعد مباراة الترجي الماضية بدوري أبطال افريقيا.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إراحة الأساسيين بتدريبات تأهيلية بسبب الارهاق وضغط المباريات خلال الفترة الماضية وتجنب الإصابة لهم قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل بلطولة الدوري.

ولم يشارك الصاعد أحمد عيد في المران بسبب ارتباطه بمباراة مع فريق الناشئين مع حرس الحدود.
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