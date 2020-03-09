يستحيل تزويرها.. خبير اقتصادي يشيد بطباعة العملات البلاستيكية

قال الدكتور علاء عبد الحليم، الخبير الاقتصادي، إن إقدام البنك المركزي على طباعة عملات بلاستيكية خطوة جيدة جدًا، موضحًا أن العملات البلاستيكية أجود من الورقية وعمرها 3 أضعاف العملات الورقية ومن المستحيل تزويرها، وتجعل صورة مصر أفضل ومواكبة للتطورات العالمية.





وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن طباعة العملات البلاستيكية يأتي في إطار تطبيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل الماكينات الـ ATM بصورة تسمح بالتعامل مع العملات البلاستيكية.



