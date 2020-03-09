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يستحيل تزويرها.. خبير اقتصادي يشيد بطباعة العملات البلاستيكية

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علاء عبد الحليم، الخبير الاقتصادي، إن إقدام البنك المركزي على طباعة عملات بلاستيكية خطوة جيدة جدًا، موضحًا أن العملات البلاستيكية أجود من الورقية وعمرها 3 أضعاف العملات الورقية ومن المستحيل تزويرها، وتجعل صورة مصر أفضل ومواكبة للتطورات العالمية.

وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن طباعة العملات البلاستيكية يأتي في إطار تطبيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل الماكينات الـ ATM بصورة تسمح بالتعامل مع العملات البلاستيكية.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يكون الطرح الأول من العملات البلاستيكية من الفئات الصغيرة فئة 5 جنيهات و10 جنيهات، التي يتم تداولها بصورة أكبر وأسرع، ويتم استهلاكها بشكل أسرع بسبب تأثير التداول والعرق على العملة الورقية، منوهًا بأن العملة البلاستيكية ستتضمن نفس علامات الأمان من الرقم المتسلسل والعلامات المائية وتوقيع محافظ البنك المركزي، ولكنها تكون بتصميم مختلف عن الورقية.
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الكلمات المفتاحية

معادن عملات بلاستيكية اخبار مصر أموال

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