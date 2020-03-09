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جيمس ميلنر: لنجعلها ليلة خاصة في أنفيلد

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:32 م
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جيمس ميلنر
جيمس ميلنر
عبدالقادر عرابي
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يأمل الإنجليزي جيمس ميلنر نجم خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي في خوض فريقه مباراة لا تنسى في ملعب أنفيلد، حينما يستضيف فريق أتليتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


وقال ميلنر في تصريحات تناقلها موقع ليفربول الرسمي: "أعتقد دخولنا لتلك المباراة عقب الفوز على بورنموث شئ رائع ويدفعنا لتحقيق الفوز على أتليتيكو".


وواصل: "ستكون الجماهير محتشدة في أنفيلد، ستكون الجماهير هي المحرك الرئيسي لنا للتغلب على نتيجة مباراة الذهاب".


وتابع: "ندرك مدى تنظيم وقوة أتليتيكو، لكننا سندفعهم للخروج من مناطقهم وبالتالي التغلب عليهم، وخوض مباراة أخرى لا تنسى في أنفيلد".


واستطرد: "نريد مواصلة كتابة التاريخ لليفربول، فالنادي يمتلك تاريخاً كبيراً بالفعل، ونسعى لمواصلة ذلك".


وأتم: "الجميع هنا يتملكه الشغف، الأطفال الصغار متعشطون للفوز بالمزيد من الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية".


وكان ليفربول قد خسر لقاء الذهاب بملعب واندا ميتروبوليتانو بهدف نظيف، ويتعين عليه الفوز بفارق هدفين للعبور للدور التالي.

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