نقابة الأطباء تطالب الصحة بسرعة إعلان نتيجة الزمالة المصرية

خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، بخصوص نتائج امتحانات الجزء الثالث للدارسين بالزمالة المصرية، التي بدأت بتاريخ 16 نوفمبر 2019، وانتهت أعمال الامتحانات وتقييم الممتحنين بها.





وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين: أنه على الرغم من انتهاء أعمال هذه الامتحانات والإنتهاء من رصد الدرجات لجميع التخصصات، فإن نتيجة هذا الامتحان لم يتم إعلانها حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر بين أعمال الامتحان وحتى الآن، دون وجود سبب معلن لهذا التأخير، حيث أنه من المعتاد أن يتم رصد نتيجة هذه الإمتحانات العملية والشفهية في نفس يوم إجراءها.





وأكدت: أنه يتم حاليا التقدم لحركة الترقيات الفنية بوزارة الصحة، ما يهدد الأطباء الذين لم تظهر نتيجتهم حتى الآن بالزمالة بعدم تمكنهم من التقديم بحركة الترقيات، ما يمثل ضررا بإلغا لهم.



