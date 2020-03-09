كارتيرون للاعبي الزمالك: انسوا إفريقيا مؤقتا



ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري.



وعقد المدرب جلسة مع لاعبيه اليوم وطلب منهم أن يكون تركيزهم على بطةلة الدوري في الأيام المقبلة وخوض الفريق أكثر من مواجهة، مشيرا لأهمية تحقيق الانتصار فيهم والسير بخطى ثابتة.



وأشار لأهمية غلق صفحة افريقيا بصورة مؤقتة،مشيدا بمجهود اللاعبين ومستواهم في المباريات الماضية.

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على لاعبيه بضرورة غلق صفحة دوري أبطال افريقيا بشكل مؤقت ووضع كل تركيزهم في بطولة الدوري.