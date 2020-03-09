فرجاني ساسي يعود للزمالك غدا



وطلب فرجاني البقاء في تونس بعد مباراة الترجي الماضية في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



ويشارك اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من يوم الأربعاء المقبل استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندري الخميس المقبل على ملعب الإسكندرية ببطولة الدوري.

تأكد بشكل نهائي عودة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للقاهرة غدا الثلاثاء بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها.