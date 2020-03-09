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قبل مواجهة نابولي الحاسمة.. السلطات الكتالونية توجه صدمة لبرشلونة

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:45 ص
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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وجهت السلطات الكتالونية اليوم الأحد، صدمة جديدة لنادي برشلونة، قبل مواجهة الفريق ضد نابولي في إياب دور الـ16 من بطولة دروي أبطال أوروبا.

ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، فإن السلطات في إقليم كتالونيا طلبت إقامة اللقاء الحاسم دون جمهور، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن وزارة الصحة الإسبانية ذكرت في وقت سابق لأن المباراة ستلعب بحضور جماهيري، إلا أن الجهات المختصة في كتالونيا ينتابها الذعر من إنتشار المرض، وطلبت رسمياً عدم حضور جماهير للمباراة، رغم أن منطقة جنوب إيطاليا والتي يقبع بها نابولي لا تعد مصابة بشكل كبير.

وتقرر إقامة لقاء فالنسيا وأتالانتا دون جماهير في إطار نفس الدور من دوري الأبطال، وذلك لأن مدينة بيرجامو المنتمي لها فريق أتالانتا متفشي خلالها الفيروس بشكل كبير، وكذلك الحال في مباراة إنتر ميلان وخيتافي في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يذكر أن مباراة نابولي وبرشلونة ستقام يوم الأربعاء الموافق 18 مارس بملعب كامب نو بمدينة برشلونة.

وكانت نتيجة مواجهة الذهاب التي أقيمت بملعب سان باولو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بين الفريقين.
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