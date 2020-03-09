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خطوات التعامل مع الطفل العنيد

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
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نقدم لك مجموعة من الخطوات التي تساعدك في التعامل مع طفلك العنيد وغير المطيع:

- حاولي معرفة الأسباب، هل طفلك يرفض الأوامر لأنه يريد فقط أن يعاندك؟ أو لأنك تكثرين من فرض بعض الأمور والقوانين عليه؟ أم أنه يقلد أصدقاءه؟ حاولي البحث عن السبب فهو أساس الحل.

- امنحيه بعض الصلاحيات ولا تحتكريها فقط لنفسك، فهو سيشعر بأهميته.

- عامليه كشخص بالغ، دعي الاحترام أمر أساسي في تعاملك معه، شاركيه ببعض أفكارك واستعيني بآرائه.

- تجنبي كثرة الإنذارات النهائية فالطفل لا يحب أن يفرض عليه أمر مفاجئ. 

- تعاملي بأسلوب يناسب شخصيته، فكل طفل يختلف عن غيره بتكوينه وأفكاره وطرق التعامل، لذا لا توحّدي أسلوب تعاملك مع أطفالك جميعاً، فلكل منهم شخصية مستقلة.

- احتضنيه وعبري له عن محبتك، فالمحبة توطد الأواصر بينكما.

تعاملي مع طفلك غير المطيع بالنقاط التالية التي ستساعدك على فهمه وإدراك الأسلوب الصحيح للتعامل معه.
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