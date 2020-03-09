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المشدد 5 سنوات لمديرة في شركة عقارات بتهمة التزوير

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:39 ص
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة مديرة بشركة عقارات، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامها بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران، وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمة "أمال. ج"، مديرة بشركة عقارات، وآخرين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو "التوكيل رقم 2012 د2010"، توثيق سوق السيارات.

وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها، وزودوه بالأختام والتوقيعات المزورة، فتمت الجريمة بتاءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
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