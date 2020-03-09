محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التوعية الخاصة بفيروس كورونا

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،اليوم الاثنين، على تكثيف حملات التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد أولا بأول فى جميع المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية والمدارس والمقاهى والنوادى والمساجد والكنائس وأماكن التجمعات بصفة عامة.





وأضاف الغضبان، خلال لقائه مع رؤساء الأحياء ومدير مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية ومديرية الطب الوقائى ببورسعيد، أن ذلك لنشر الوعى بين المواطنين بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتجنب طرق العدوى، والتعرف على أعراض المرض المستجد وذلك من خلال خطة توعوية يتم نشرها فى مختلف الوسائل الإلكترونية والورقية.





وأكد اللواء عادل الغضبان، ضرورة تكثيف كافة الجهود للاستعداد لأى تطورات تنتج بشأن فيروس المستجد، والاهتمام بنشر التوعية خاصة فى الأحياء الأكثر كثافة وأماكن التجمعات كالمدارس والمقاهى، لافتا أن هناك إجراءات وقائية واحترازية قامت بها وزارة الصحة بالتنسيق مع كافة المحافظات وذلك من أجل مواجهة أى جديد فيما يتعلق بالفيروس المستجد.



