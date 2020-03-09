سعيد حساسين يقترح تغليظ عقوبة على ترويج الشائعات بسبب كورونا

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل من يروج الشائعات والأكاذيب حول فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله.





وأكد حساسين، في بيان له اليوم الاثنين: أن "فيسبوك" يعتبر واحدا من أخطر وأكثر المنصات التي تروج للشائعات في مصر، مشيرا إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.



