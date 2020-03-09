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الأهلي لحسام عاشور: كل عام وأنت قدوة وتاريخ

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:35 ص
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حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
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حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم والذي يكمل عامه الرابع والثلاثين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لعاشور وكتب عليها :"يا من اتخذت الاهلي وطنًا يا من تحطمت كل الأرقام والألقاب علي صخرته .. تلك الصخرة التي نقش عليها التاريخ".

وأضاف :"كل عام وأنت قائد.. كل عام وأنت قدوة.. كل عام وأنت تاريخ".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء بعد غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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