برلماني: الحكومة تعاملت بكل شفافية لمواجهة فيروس كورونا

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بالتنسيق المستمر بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مسعود في بيان له اليوم الاثنين: إن هذا التنسيق يؤكد قدرة الحكومة في التعامل بكل شفافية مع المواجهة الشاملة مع فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كانت على مستوى المسئولية وتعاملت بشفافية كاملة في هذا الملف.







