عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

حسم المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، الجدل المتعلق بمطالبات تعليق الدراسة فى المدارس، خوفًا من تفشي فيروس الكورونا، أسوة بما قامت به بعض الدول.



وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الدول تتخذ هذا الإجراء وفق المعطيات وتقييم الموقف المتاح لديها لحالة كل دولة على حدة، ونحن فى مصر لم نصل والحمد لله لهذه المرحلة التى تستدعى تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا، ومع ذلك يتم تقييم الموقف على مدار الساعة، لنكون على أتم الاستعداد لأى طارئ.

