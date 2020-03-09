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الجيش الليبي: تركيا تريد تحويل البلاد إلى قاعدة للإرهاب

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:24 ص
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المسماري
المسماري
وكالات
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كشف الجيش الليبي، اليوم الاثنين، أن تركيا تسعى لتحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب، من أجل استهداف دول الجوار.

                                                         

وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قواته لا تحارب أشخاصًا، بل تحارب إرهاب دول تسعى إلى تفتيت البلد، لضرب المنطقة العربية.

 

وقال المسماري، في حوار خص به صحيفة "البيان" الإماراتية: "أردوغان يريد تحويل مدن خاصة في مصراتة، إلى مستعمرة تركية، ونحن نعرف أن أهالي مصراتة وطرابلس لن يرضوا بذلك أبداً،، فيما أوضح أن قطر من أولى الدول الراعية للإرهاب في ليبيا، ونقلت إليها الإرهابيين"، مضيفًا إلى أن العمليات الميدانية تسير بشكل عام ممتاز، وأنه لا تهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع محتل.

 

 وأشار الجيش الليبي، إلى أنه كبّد تركيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، والساعات القادمة ستكون ساخنة جداً في جميع قطاعات العمليات في المنطقة العسكرية الغربية.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا الجيش الليبي

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