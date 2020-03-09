Advertisements
Advertisements
Advertisements

نصر سالم: الاحتفال بـ"يوم الشهيد" رسالة ردع لأعدائنا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:23 ص
Advertisements
نصر سالم
نصر سالم
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، يمثل رمز لـ"يوم الشهيد"، 9 مارس من كل عام، وهو قامة وقيمة ويكفيه انه استشهد في الصف الأول أمام جنوده، وكان بينه وبين العدو أقل من 200 متر، ولكن هذا اليوم يجسد معاني قومية كبيرة.

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الاثنين، أن الشهيد هو من يدافع عن وطنه حيًا في الدنيا بجسده، وفي الدار الأخرة يبعث رسالة ردع لا تقل عن بطولته وقوته في استشهاده ومواجهة العدو.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن هناك استراتيجيتين للدفاع عن الوطن، الأولى إعداد وتسليح الجيش، واستراتيجية الردع وهي حماية البلد دون أن نُحارب، وهي سر حرص مصر على شراء كم كبير من السلاح لإرسال رسالة للعدو أننا لدينا سلاح قوى، وإجراء التدريبات المشتركة وافتتاح القواعد العسكرية، رسائل ردع لكل من يفكر في الاعتداء علينا، والاحتفال بيوم الشهيد رسالة ردع أيضًا، للتأكيد على أننا أمة شهداء، ندفع بأبنائنا إلى الشهادة، معقبًا: "إحنا بنحتمي بالشهداء ونكرم بلدنا بيهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم الشهيد نصر سالم رئيس الاستطلاع الاسبق أخبار مصر

أخبار تهمك

رئيس الوزراء السوداني يتعرض لمحاولة اغتيال في الخرطوم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أسامة نبيه: مشاركة هذا الثنائي في صفوف الزمالك أصبح ضرورى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمير الكويت يتسلم رسالة السيسي

منذ أقل من ساعتين

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي

منذ 39 دقيقة

فايلر يكافئ لاعبي الأهلي عقب تخطي صن داونز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ ساعتين

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 8 ساعات

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نصر سالم: انتصرنا في حرب أكتوبر بإمكانيات أقل من العدو بكثير

نصر سالم: احتفال مصر بيوم الشهيد يؤكد دعمها بقوة للتضحيات التي يقدمها أبناءها

نصر سالم: لابد من تخصيص جزء من ميزانية الدولة لـ أسر الشهداء والمصابين

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مناورات قادر 2020 هي رسالة ردع

رئيس "الاستطلاع" الأسبق: تدريبات الجيش ليست موجهة لشخص بعينه

نصر سالم: "قادر 2020" رسالة ردع لمن يفكر في تعطيل مصالح مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

09:57 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status