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نصر سالم: الاحتفال بـ"يوم الشهيد" رسالة ردع لأعدائنا
الإثنين 09/مارس/2020 - 11:23 ص
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رقية جمال
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، يمثل رمز لـ"يوم الشهيد"، 9 مارس من كل عام، وهو قامة وقيمة ويكفيه انه استشهد في الصف الأول أمام جنوده، وكان بينه وبين العدو أقل من 200 متر، ولكن هذا اليوم يجسد معاني قومية كبيرة.
وأضاف "سالم"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الاثنين، أن الشهيد هو من يدافع عن وطنه حيًا في الدنيا بجسده، وفي الدار الأخرة يبعث رسالة ردع لا تقل عن بطولته وقوته في استشهاده ومواجهة العدو.
وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن هناك استراتيجيتين للدفاع عن الوطن، الأولى إعداد وتسليح الجيش، واستراتيجية الردع وهي حماية البلد دون أن نُحارب، وهي سر حرص مصر على شراء كم كبير من السلاح لإرسال رسالة للعدو أننا لدينا سلاح قوى، وإجراء التدريبات المشتركة وافتتاح القواعد العسكرية، رسائل ردع لكل من يفكر في الاعتداء علينا، والاحتفال بيوم الشهيد رسالة ردع أيضًا، للتأكيد على أننا أمة شهداء، ندفع بأبنائنا إلى الشهادة، معقبًا: "إحنا بنحتمي بالشهداء ونكرم بلدنا بيهم".
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