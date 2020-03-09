نصر سالم: الاحتفال بـ"يوم الشهيد" رسالة ردع لأعدائنا

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، يمثل رمز لـ"يوم الشهيد"، 9 مارس من كل عام، وهو قامة وقيمة ويكفيه انه استشهد في الصف الأول أمام جنوده، وكان بينه وبين العدو أقل من 200 متر، ولكن هذا اليوم يجسد معاني قومية كبيرة.





وأضاف "سالم"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الاثنين، أن الشهيد هو من يدافع عن وطنه حيًا في الدنيا بجسده، وفي الدار الأخرة يبعث رسالة ردع لا تقل عن بطولته وقوته في استشهاده ومواجهة العدو.



