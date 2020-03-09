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المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:21 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد عزام
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أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، توجيهاته إلي مدير إدارة الأزمات ببورسعيد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك؛ لتلقى أى بلاغات حول الاشتباه بحالات حاملة فيروس كرونا المستجد ولمتابعة أى تطورات خاصة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد الموسع مع القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة، وبحضور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة خالية تماما من أى حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد، وأنه يتلقى تقارير متابعة أولا بأول بآخر التطورات فى هذا الشأن، وأنه فى حالة الاشتباه بأى حالة حاملة للفيروس الجديد يتم أبلاغة على الفور.

ووجه المحافظ بقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية وذلك؛ لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى حالة يشتبه أنها تحمل فيروس كورونا المستجد وسرعة موافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع
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