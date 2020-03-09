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"تسجيل صوتي".. إجراء عاجل من المترو بشأن كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:20 ص
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المترو
المترو
كرستينا عياد
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أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من خلال الإذاعة الداخلية للمحطات، اليوم الاثنين، عددًا من التنبيهات المتعلقة بتوعية المواطنين بفيروس كورونا، وطرق انتقاله والوقاية منه.


وعرضت الإذاعة ما يلي:



أولا: طرق انتقال مرض كورونا والتي تتمثل في الرزاز الذي يتناثر من فم أو أنف الشخص المصاب، لذا من الضروري الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة متر واحد على الأقل.


ثانيا: أعراض الإصابة بالمرض، وهي الحمى، الإرهاق والسعال الجاف، وقد يصاب بألم في الحلق، وصداع، وإسهال، تبدأ هذه الأعراض خفيفة ثم تزداد حدتها بمرور الوقت.


ثالثا: طرق الوقاية من العدوى:



- تجنب الاختلاط مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال.



- نظف اليدين باستمرار.


- تجنب ملامسه العينين أو الأنف أو الفم.



- إذا كنت مصابا بالأنفلونزا، توجه إلى أقرب مستشفى لأخذ العلاج المناسب.



- احرص على التواجد في الأماكن جيدة التهوية.


- ارتد كمامة.
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مترو الأنفاق كورونا فيروس كورونا المترو

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