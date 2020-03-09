مانشستر يونايتد وأرسنال ينضمان لسباق ضم نجم تشيلسي

انضم ناديي ارسنال ومانشستر يونايتد لسباق الراغبين في التعاقد مع البرازيلي ويليان، نجم هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وزعمت شبكة le10 Sports الفرنسية، أن ويليان مصر على عدم تجديد تعاقده مع البلوز، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، على الرغم من عودته للمشاركات بإنتظام مع تشيلسي.





وأضافت الشبكة الفرنسية، أن أرسنال ومانشستر يونايتد إنضما لباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، والتي ترغب بالإستفادة من خدمات ويليان في الصيف.





ومن المؤكد أن يغادر ويليان قلعة البلوز في الصيف المقبل في صفقة إنتقال حر، لكن دون تحديد وجهته المقبلة، لا سيما وأن العديد من الأندية تخطب وده.





وتألق ويليان في لقاء فريقه بالأمس، والذي سحق فيه إيفرتون برباعية نظيفة بملعب ستامفورد بريدج في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع خلالها ويليان تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة.